قيادة طائشة وصلح بالجلباب.. القصة الكاملة لسجن نجل الفنان عبد العزيز مخيون -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

مساء 30 يناير الماضي كان "صلاح الدين" نجل الفنان عبد العزيز مخيون يقود سيارته في طريق عودته لمنزل الأسرة بمحافظة البحيرة، عندما فقد سيطرته على عجلة القيادة، أمام مدخل قرية القناوية، بمركز أبو حمص، ليطيح بـ ثلاثة أشخاص.

أسفر الحادث عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب 33 عاما مقيم بقرية القناوية أبوحمص، بينما أصيب أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد" مقيمان بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص ونقل المصابان لمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقي العلاج اللازم.

كما تسبب الحادث فى إتلاف عدد من السيارات، والدراجات البخارية، التى تصادف وجودها، وكذلك إتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعى.

النيابة تحقق

عقب ضبط المتهم، بدأت نيابة مركز أبوحمص سلسلة من التحقيقات معه حبسه والتجديد له في المواعيد القانونية.

طلب تحليل مخدرات

في أثناء التحقيقات، طلبت نيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، إجراء تحليل مخدرات لنجل الفنان عبدالعزيز مخيون، على خلفية تسببه فى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بعدما صدمهم بسيارته.

مفاجأة في نتيجة العينة

كشفت نتيجة العينة المأخوذة من نجل الفنان عبدالعزيز مخيون عن طريق الطب الشرعى، من أجل تحليل المواد المخدرة، عن مفاجأة بعد أن جاءت ايجابية فى" البول والدم"، وجرى تسليم التقرير لنيابة أبو حمص.

إحالة للجنايات

قرر المستشار محمد الحسينى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، إحالة صلاح الدين عبد العزيز مخيون إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مخدر الحشيش، بقصد التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى 2025 وسط دمنهور.

صلح بالجلباب البلدى

فى الصعيد ذاته، دارت عدة مساع للصلح مع عائلة الضحية، قادها كبار عائلة مخيون، كللت بالنجاح، وعقد الفنان عبد العزيز مخيون، جلسة صلح مع أسرة الشاب في حضور عدد من قيادات ومشايخ مركز أبو حمص وعلى رأسهم خال الفنان الشيخ يونس مخيون الرئيس السابق لحزب النور السلفي، والذي يتمتع بشعبية كبيرة بالمنطقة.

وتوجه الفنان إلى منزل أسرة المتوفى بصحبة عدد من أفراد عائلته، حيث قدم لهم واجب العزاء والدية المالية من أجل التصالح.

الحكم بالسجن

في جلستها أمس الأربعاء، قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13 برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية: المستشارين هشام شريف الشريف، وتامر أحمد عشره، ومصطفي أحمد حسن، بالسجن 6 أشهر لنجل الفنان عبد العزيز مخيون وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بمركز شرطة أبو حمص، وهو الحكم الذي ساهم الصلح مع أسرة الضحية في تخفيفه.

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