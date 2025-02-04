العينة إيجابية.. مفاجأة في قضية نجل الفنان عبد العزيز مخيون

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت نتيجة العينة المأخوذة من نجل الفنان عبدالعزيز مخيون عن طريق الطب الشرعى، من أجل تحليل المواد المخدرة، عن مفاجأة بعد أن جاءت إيجابية في "البول والدم"، وجرى تسليم التقرير لنيابة أبو حمص.

ويخضع المتهم "صلاح الدين" للتحقيق في واقعة تسببه في مقتل شاب وإصابة 2 آخرين، بينما كان يقود السيارة رقم "ب ه‍ و 4765" أمام مدخل قرية القناوية، بمركز أبو حمص، في محافظة البحيرة.

أسفرت الحادثة عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب 33 عاما مقيم بقرية القناوية أبوحمص، بينما أصيب كلا من أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد، مقيمان بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص، ونُقل المصابان إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم.

كما كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة مركز أبو حمص فى المحضر رقم 2215 لسنة 2025 أن الحادث تسبب في إتلاف عدد من السيارات، والدرجات البخارية، التي تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، وكذلك إتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعي.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية قرر اليوم تجديد حبس نجل الفنان الشهير عبدالعزيز مخيون 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسببه فى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين صدمهم بسيارته.