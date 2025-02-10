بالجلباب البلدي.. جلسة صلح بين عبدالعزيز مخيون وأسرة الشاب ضحية ابنه - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

عقد الفنان عبد العزيز مخيون، جلسة صلح مع أسرة الشاب الذي تسبب ابنه في وفاته بعدما صدمه بسيارته، بمدخل قرية القناوية، في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

أقيمت الجلسة في حضور عدد من قيادات ومشايخ مركز أبو حمص وعلى رأسهم خال الفنان، الشيخ يونس مخيون الرئيس السابق لحزب النور السلفي، والذي يتمتع بشعبية كبيرة بالمنطقة.

وتوجه الفنان إلى منزل أسرة المتوفى بصحبة عدد من أفراد عائلته، وقدم لهم واجب العزاء والجدية من أجل التصالح.

كان المتهم "صلاح الدين" يقود السيارة رقم" ب ه‍ و 4765" أمام مدخل قرية القناوية، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة وأسفر الحادثة عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب 33 عاما مقيم بقرية القناوية أبوحمص، بينما أصيب أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد، مقيمان بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص وجرى نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقي العلاج اللازم.

كما كشف التحقيقات التى تجريها نيابة مركز أبو حمص فى المحضر رقم 2215 لسنة 2025 أن الحادث تسبب فى إتلاف عدد من السيارات، والدرجات البخارية، التى تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، وكذلك إتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعى.

وكشفت نتيجة العينة المأخوذة من نجل الفنان عبدالعزيز مخيون عن طريق الطب الشرعى، من أجل تحليل المواد المخدرة، عن مفاجأة بعد أن جاءت ايجابية فى" البول والدم"، وجرى تسليم التقرير لنيابة أبو حمص.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية، في وقت سابق تجديد حبس نجل الفنان الشهير عبدالعزيز مخيون 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.