السجن 6 أشهر لنجل الفنان عبدالعزيز مخيون في اتهامه بقتل شاب دهسًا بسيارته

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13، بالسجن 6 أشهر لنجل الفنان عبد العزيز مخيون وغرامة 10 آلاف جنيهًا بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بمركز شرطة أبو حمص.

كان المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور أحال صلاح الدين عبد العزيز مخيون إلى محكمة الجنايات لأنه فى غضون 30 من شهر يناير 2025 أحرز مخدر الحشيش، بقصد التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.

ترجع أحداث الواقعة إلى 30 يناير الماضي، عندما تلقى اللواء محمود هويدي، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير بمدخل قرية القناوية بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة بنطاق مركز أبو حمص ووجود متوفي ومصابين.

بالفحص تبين اصطدام السيارة رقم ب ه‍ و 4765 ملاكي، قيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبدالرحمن مخيون، 23 عامًا، طالب بكلية التجارة، نجل الفنان عبد العزيز مخيون ومقيم عزبة مخيون أبو حمص، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب، مقيم القناوية أبو حمص، وإصابة كل من أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبو حمص وتامر فرحات عبدالصمد، ومقيم الجرن أبو حمص.

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