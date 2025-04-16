مركز الإبداع والتميز بهيئة قناة السويس.. منصة متكاملة لتنمية المهارات وقيادة المستقبل

الإسماعيلية -أميرة يوسف:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مركز الإبداع والتميز يُعد صرحًا تدريبيًا متكاملًا ووجهة مثالية لصقل المهارات وتنمية قدرات الشباب والكوادر المتخصصة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المركز يأتي انعكاسًا لرؤية الهيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووسيلة مواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم في شتى القطاعات.

وأوضح الفريق ربيع أن المركز يتمتع بموقع استراتيجي متميز في مدينة الإسماعيلية، يعكس عراقة قناة السويس ودورها الريادي في دعم سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية. وأضاف أن تصميم المركز جاء بشكل عصري يدمج بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، ليصبح بيئة متكاملة تحتضن الابتكار والإبداع، وتدعم التدريب المهني والفني والإداري للعاملين داخل الهيئة وخارجها.

وأكد رئيس الهيئة أن مركز الإبداع والتميز مزود بأحدث التجهيزات التقنية والتكنولوجية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث تم تزويد المركز بأنظمة صوت وصورة عالية الجودة، شاشات عرض تفاعلية، أجهزة حاسبات متقدمة تدعم دورات التدريب والبرامج التفاعلية، بالإضافة إلى شبكة إنترنت فائقة السرعة، تُتيح تنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية باحترافية كاملة، سواء بالحضور المباشر أو عبر الإنترنت.

وأشار الفريق ربيع إلى أن المركز يضم سبع قاعات تدريب متكاملة، صُممت بعناية لتلبية مختلف احتياجات التدريب، حيث تضم قاعتان لتعليم اللغات والتكنولوجيا، جُهزتا بأحدث الحواسيب والبرمجيات التفاعلية، بما يضمن بيئة تعليمية عصرية تواكب متطلبات سوق العمل. كما يشمل المركز ثلاث قاعات تدريب عملي وإداري، مزودة بتقنيات حديثة تُتيح للمتدربين تطبيق المهارات بشكل عملي في بيئة محاكاة حقيقية، ما يُسهم في رفع كفاءتهم ومهاراتهم بشكل فعّال.

وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدولية، كشف رئيس الهيئة عن تخصيص قاعة متميزة بالتعاون مع أكاديمية سيمنز للتدريب، مجهزة بأحدث أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)، والتي تستهدف تدريب المهندسين والفنيين على أحدث أنظمة الأتمتة الصناعية المستخدمة في القطاعات الإنتاجية واللوجستية، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن المركز يضم أيضًا قاعتين مخصصتين للأنشطة المتنوعة، والتي تصلح لعقد الندوات، ورش العمل، الاجتماعات، وإدارة فرق العمل، حيث تم تزويدهما بشاشات ذكية، أنظمة صوت متطورة، ومقاعد مريحة، فضلًا عن تغطية إنترنت عالية السرعة، تضمن توفير بيئة تفاعلية متطورة تدعم الابتكار والعمل الجماعي، وأشار إلى أن إحدى القاعتين تتميز بخلفية زجاجية بانورامية تطل على مساحات خضراء خلابة، توفر أجواء ملهمة ومحفزة على التفكير والإبداع.

أما عن الاجتماعات الرسمية، فقال الفريق ربيع إن المركز يضم قاعة اجتماعات تنفيذية تتسع لـ30 فردًا، مزودة بأحدث تقنيات العرض والاجتماعات المرئية، وأثاث راقٍ يعكس الاحترافية، مما يجعلها مناسبة لعقد اللقاءات الاستراتيجية والفعاليات الرسمية التي تتطلب بيئة راقية ومنظمة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن المركز يضم قاعة كافيتيريا حديثة، صُممت لتكون مكانًا مثاليًا للراحة بين الجلسات التدريبية، حيث تتسع لنحو 50 فردًا، وتتميز بتصميم عصري يوفر الراحة والخصوصية والتنظيم، بما يُسهم في تعزيز التفاعل الإنساني والتواصل الفعّال بين المتدربين.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة حرصت عند إنشاء المركز على أن يكون نموذجًا متكاملاً يعكس فلسفة التطوير بالهيئة، حيث لا يقتصر دور المركز على التدريب فقط، بل يُعد منصة لتنمية المهارات القيادية، واحتضان الأفكار المبتكرة، ودعم البرامج المتخصصة في المجال البحري، واللوجيستي، والإداري، والتقني، بما يؤهل الكوادر المختلفة لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واحترافية.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن مركز الإبداع والتميز سيظل نافذة مضيئة تسهم في إعداد قادة المستقبل ودعم مسيرة قناة السويس كممر ملاحي عالمي متطور، مشددًا على أن الهيئة لن تدخر جهدًا في سبيل تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة منظومتها التدريبية والتعليمية، لتحقيق التنمية المتكاملة المستدامة.