"مكفهوش الخناق عند المسجد".. القصة الكاملة لمشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

خناقة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام في افتت

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لم تقتصر شرارة الخلاف بين نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبدالهادي وسكرتير عام المحافظة اللواء علاء عبدالجابر على المشادة الكلامية التي وقعت عقب افتتاح مسجد بقرية الكوامل، بل امتدت لتشهد فصلًا آخر داخل مبنى ديوان عام المحافظة، حيث رصدت كاميرات المراقبة محاولة اعتداء من السكرتير العام على نائب المحافظ، الأمر الذي دفع محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج إلى إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة للتحقيق، قبل أن تتدخل وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بقرار عاجل يقضي بإقالة السكرتير العام من منصبه.

الشرارة الأولى تبدأ بعبارات غير لائقة أمام بيت الله

كشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة سوهاج لـ "مصراوي" عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي.

وأوضح المصدر أن الخلاف العلني بدأ بتوجيه اللواء علاء عبدالجابر عبارات غير لائقة ومهينة لنائب المحافظ أثناء التقاط صور تذكارية أمام المسجد عقب انتهاء الصلاة.

ووفقًا للمصدر، فقد وجه السكرتير العام عبارات مثل: "ازحف يا ابني شوية".. "يالا يا بابا من هنا"، وذلك لرغبته في الوقوف بجانب المحافظ بدلًا من نائبه، وهو ما اعتبره المصدر مخالفة صريحة للبروتوكولات الرسمية.

محاولة تطاول على المحافظ وتعدٍ على الحرس:

لم يتوقف الأمر عند الإهانة اللفظية، حيث كشف المصدر عن محاولة من اللواء علاء عبدالجابر للتطاول على محافظ سوهاج نفسه عندما تدخل لتهدئة الأجواء.

وأشار إلى أن السكرتير العام حاول الاقتراب من المحافظ بشكل غير لائق، مما استدعى تدخلًا فوريًا من حرس المحافظ لمنعه.

وفي تطور خطير آخر، أكد المصدر أن اللواء علاء عبدالجابر تعدى بالضرب على أحمد الضُمر، أحد أفراد حرس نائب محافظ سوهاج، أثناء محاولته الدفاع عن نائبه.

وقام حرس نائب المحافظ بتحرير محضر رسمي بواقعة التعدي لإثبات حقه، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في المشاجرة وكان يؤدي واجبه الوظيفي.

مطاردة في أروقة الديوان

لم تهدأ الأجواء المتوترة بانتهاء المشادة أمام المسجد، فبعد العودة إلى ديوان عام المحافظة، كشف المصدر عن فصل جديد من الخلاف، فبينما صعد المحافظ ونائبه وعدد من المسؤولين إلى الطابق الثاني، رصدت كاميرات المراقبة محاولة جديدة من السكرتير العام للاشتباك مع نائب المحافظ في الطرقة المؤدية إلى مكتبه.

وتدخل الحضور مرة أخرى لإنهاء المشاجرة، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم بتعليقات من بينها: "مكفهوش الخناق عند المسجد جاي يكمل خناقة معاه في الديوان".

المحافظ يتخذ قرارًا حاسمًا

لم يتوان محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج في التعامل مع هذه الواقعة المؤسفة، ففور وصوله إلى ديوان المحافظة، رفض استقبال السكرتير العام في مكتبه، مما اضطره لمغادرة الديوان والتوجه مباشرة إلى الاستراحة الخاصة به.

كما قام المحافظ بتحرير مذكرة تفصيلية حول المشاجرة وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

الإقالة تأتي من "التنمية المحلية"

وفي أول رد فعل رسمي على هذه الأحداث، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا عاجلًا بإقالة اللواء علاء عبدالجابر من منصبه كسكرتير عام لمحافظة سوهاج.

وأكدت الوزيرة أن قرار الإقالة جاء نتيجة للتحقيقات التي أثبتت وقوع تجاوزات وعدم مراعاة لحرمة بيت الله والتواجد في ساحة المسجد.

وشددت على ضرورة التزام جميع العاملين في الإدارة المحلية بالسلوك الوظيفي اللائق، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوكيات غير لائقة تسيء لصورة الإدارة المحلية.

النيابة تحقق في الواقعة وتداعياتها

بإحالة محافظ سوهاج للواقعة إلى النيابة العامة، من المنتظر أن تبدأ التحقيقات لكشف كافة الملابسات والخلفيات التي أدت إلى هذا السلوك غير المقبول من مسؤول رفيع المستوى داخل المحافظة.

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