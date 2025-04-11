إعلان

توفى أثناء صلاة المغرب.. شقيق رئيس جامعة الأزهر يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده

06:34 م الجمعة 11 أبريل 2025

سيد داود شقيق رئيس جامعة الأزهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف سيد داود، مدير عام بأوقاف إسكندرية، وشقيق رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، اللحظات الأخيرة في حياة والدهما بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

أكد شقيق رئيس جامعة الأزهر لمصراوي أن والده كان يؤدي صلاة المغرب أمس الخميس مع والدته وعندما دخل للصلاة دعا ربه أثناء الصلاة وقال :"اللهم ارزقنا حسن الخاتمة..اللهم احسن خاتمتي".

وقال: "والدي وهو بيرجع رأسه للوراء استند برأسه على الحائط لأنه كان يؤدي الصلوات على كرسي نظرًا لكبر سنه وبعدها لم يتحرك فصعدت روحه إلى بارئها وهو بكامل صحته ولم يشكو من أي مرض فتلك إرادة الله عز وجل".

وشيع أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، والقرى والمدن المجاورة جنازة والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف.

تقدم رئيس جامعة الأزهر جنازة والده، والتي جرى تشييعها من مسجد الطباخين بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأم الجنازة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة أسفل المظلة بساحات مقابر قرية سنهور المدينة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة الكائنة بالقرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود قرية سنهور صلاة المغرب كفر الشيخ سيد داود صلاة الجنازة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أطفال أحدهم عمره 4 شهور.. ننشر أسماء مصابي عقار اللبان المنهار في الإسكندرية -صور
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)