توفى أثناء صلاة المغرب.. شقيق رئيس جامعة الأزهر يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف سيد داود، مدير عام بأوقاف إسكندرية، وشقيق رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، اللحظات الأخيرة في حياة والدهما بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

أكد شقيق رئيس جامعة الأزهر لمصراوي أن والده كان يؤدي صلاة المغرب أمس الخميس مع والدته وعندما دخل للصلاة دعا ربه أثناء الصلاة وقال :"اللهم ارزقنا حسن الخاتمة..اللهم احسن خاتمتي".

وقال: "والدي وهو بيرجع رأسه للوراء استند برأسه على الحائط لأنه كان يؤدي الصلوات على كرسي نظرًا لكبر سنه وبعدها لم يتحرك فصعدت روحه إلى بارئها وهو بكامل صحته ولم يشكو من أي مرض فتلك إرادة الله عز وجل".

وشيع أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، والقرى والمدن المجاورة جنازة والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف.

تقدم رئيس جامعة الأزهر جنازة والده، والتي جرى تشييعها من مسجد الطباخين بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأم الجنازة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة أسفل المظلة بساحات مقابر قرية سنهور المدينة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة الكائنة بالقرية.