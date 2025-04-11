جهود لكشف لغز العثور على طفلة مصابة بجرح قطعي في الرقبة بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على طفلة بالصف الثاني الابتدائي مصابةً بجرح قطعي في الرقبة، بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية. وقد جرى نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولّت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على الطفلة مصابة بجرح قطعي في الرقبة، أثناء إلقائها القمامة بالقرب من المقابر المذكورة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن أن الطفلة "م.س"، وتبلغ من العمر 9 سنوات، تعرّضت لإصابة خطيرة خلال وجودها في المكان.

وجرى نقلها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، حيث تبيّن وجود قطع في القصبة الهوائية وبعض عضلات الرقبة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأوعية الدموية. وقد تم تركيب أنبوبة حنجرية، وإجراء غرز أولية بالقصبة الهوائية، وتم احتجازها حاليًا في العناية المركزة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث، فيما تولّت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.