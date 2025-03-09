كانت بتعدي الشارع.. مصرع ربة منزل في حادث دهس على الطريق السريع بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

لقيت ربة منزل مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق السريع بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك قبل موعد الإفطار.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة أثناء عبورها الطريق السريع.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الضحية تُدعى إيناس بشير، تبلغ من العمر 40 عامًا، ومقيمة بقرية أبشواي التابعة لمركز قطور. وأوضحت التحريات أن السيدة تعرضت للدهس من قبل سيارة مسرعة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.