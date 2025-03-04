ضبط 65 ألف صاروخ وألعاب نارية بحوزة تاجرين في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية في بني سويف القبض على تاجرين بحوزتهما 65 ألفًا و400 صاروخ وألعاب نارية بمركز الواسطى شمال المحافظة.

جاء ذلك بعد تلقي بلاغات حول قيام عدد من التجار ببيع الألعاب النارية للأطفال، مما تسبب في حالات ذعر وإصابات بين المارة.

وبناءً على ذلك، شُكّلت حملة أمنية أسفرت عن ضبط أحد التجار أثناء محاولته إخفاء 27 ألفًا و500 صاروخ داخل مركبة "توك توك"، فيما ضُبط الآخر بحوزته 37 ألفًا و900 صاروخ داخل مخزن بمنزله.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.