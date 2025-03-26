محافظ جنوب سيناء يشارك في اجتماع متابعة استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

جنوب سيناء- رضا السيد:

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بمشاركة عدد من المحافظين، ومسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة.

وجاءت أهم التوجيهات خلال الاجتماع تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لضمان تنظيم الاحتفالية بصورة تليق بتاريخ مصر، وكثيف الاستعدادات بالمحافظات التي ستشهد فعاليات مصاحبة، وتعزيز الترويج السياحي وإبراز الحضارة المصرية لجذب السياح، واستمرار الاجتماعات الدورية لضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية.