الدفن خارج مصر ولا عزاء في بلدته..موعد ومكان جنازة الداعية السلفي أبي إسحق الحويني

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبي إسحق الحويني، اليوم الإثنين، موعد ومكان جنازة والده بعد أن رحل عن عالمنا خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات قطر.

وتضمنت تدوينة لنجل الداعية السلفي الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن صلاة الجنازة على والده سوف تكون في مسجد الدولة "مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب" عقب صلاة عصر باكر الثلاثاء، وإجراء الدفن سوف تكون في مقابر مسيمير بدولة قطر.

وفي السياق أكد مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض لمصراوي أنه إلى الآن لم يجرى رصد إقامة عزاء في الداعية السلفي أبي إسحق الحويني.

وقال المصدر إن هناك متابعات مع الوحدة المحلية لقرية أبورية التي تتبعها قرية حوين مسقط رأس الداعية السلفي بشأن إقامة عزاء من عدمه خاصة بعد إعلان نجله بموعد ومكان الجنازة في قطر.

وخيم الحزن على قرية حوين بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، عقب إعلان وفاة الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، اليوم الإثنين، إثر تدهور حالته الصحية.

وأعلن حاتم الحويني، نجل الداعية الراحل، خبر الوفاة، مشيرًا إلى أن والده تعرض خلال الفترة الأخيرة لجلطة في المخ أثناء وجوده في قطر، حيث نُقل إلى أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وفاته.

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