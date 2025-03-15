جيران قاتلة أطفالها الثلاثة بالقليوبية: لم يظهر عليها أي علامات مريبة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف جيران الأطفال الثلاثة ضحية والدتهم في أبو زعبل مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، مؤكدين أن الأم لم يظهر عليها أي علامات غريبة أو مريبة قبل ارتكاب الجريمة.

وتابع الجيران، أنهم شاهدوا الأب يحمل أطفاله عقب اكتشافه مقتلهم، وأن الأطفال الثلاثة كانوا مقتولين خنقًا وعلى أحدهم آثار خرابيش بالفم.

وأكد الجيران أن الجميع كان يظن أن الأولاد الثلاثة كانوا بحالة إغماء، ولكن إحدى الجيران وضعت يدها على جسدهم ووجدته بارد جدا فتأكدت من وفاتهم.

وتابع الجيران، أن الأم لم يظهر عليها أي علامات غريبة أو اضطراب، وأنها قتلت أولادها وهربت والأب اكتشف الواقعة صباحًا، وتم القبض على المتهمة.

اقرأ أيضًا:

فاجعة أبوزعبل.. أم تتخلص من أولادها الثلاثة بالقليوبية

أصغرهم 5 سنوات.. استجواب والد الأطفال الثلاثة ضحية والدتهم بالقليوبية

الأم قتلت أطفالها.. ننشر أسماء ضحايا فاجعة منطاوي في القليوبية