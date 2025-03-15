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جيران قاتلة أطفالها الثلاثة بالقليوبية: لم يظهر عليها أي علامات مريبة

07:02 م السبت 15 مارس 2025

حبس سيدة

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف جيران الأطفال الثلاثة ضحية والدتهم في أبو زعبل مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، مؤكدين أن الأم لم يظهر عليها أي علامات غريبة أو مريبة قبل ارتكاب الجريمة.

وتابع الجيران، أنهم شاهدوا الأب يحمل أطفاله عقب اكتشافه مقتلهم، وأن الأطفال الثلاثة كانوا مقتولين خنقًا وعلى أحدهم آثار خرابيش بالفم.

وأكد الجيران أن الجميع كان يظن أن الأولاد الثلاثة كانوا بحالة إغماء، ولكن إحدى الجيران وضعت يدها على جسدهم ووجدته بارد جدا فتأكدت من وفاتهم.

وتابع الجيران، أن الأم لم يظهر عليها أي علامات غريبة أو اضطراب، وأنها قتلت أولادها وهربت والأب اكتشف الواقعة صباحًا، وتم القبض على المتهمة.

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جريمة قتل مقتل 3 أطفال على أيدي والدتهم القليوبية أبو زعبل الخانكة
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