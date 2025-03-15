الأم قتلت أطفالها.. ننشر أسماء ضحايا فاجعة منطاوي في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واقعة مؤسفة شهدتها عزبة منطاوي التابعة لأبو زعبل بمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن شهدت جريمة قتل راح ضحيته 3 أطفال على يد والدتهم والتي خنقتهم ليلًا حتى لقوا وفاتهم.

وجاء أسماء الضحايا كالآتي: شهد صالح محمود 12 سنة، ومحمود صالح محمود 7 سنوات، وآية صالح محمود 5 سنوات.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وجرى معاينة الجثامين وفحص مكان الواقعة وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بمصرع 3 أبناء بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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