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فاجعة أبوزعبل.. أم تتخلص من أولادها الثلاثة بالقليوبية

02:05 م السبت 15 مارس 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


تخلصت ربة منزل بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، من أولادها الثلاثة خنقًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بمصرع 3 أبناء بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدتهم لمرورها بحالة نفسية وأنها تعاني من مرض نفسي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بمعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التسريحة بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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ربة منزل محافظة القليوبية أم تتخلص من أولادها الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية
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