إعلان

أصغرهم 5 سنوات.. استجواب والد الأطفال الثلاثة ضحية والدتهم بالقليوبية

04:00 م السبت 15 مارس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، عن هوية الأطفال الثلاثة الذين راحوا ضحية مرض والدتهم النفسي في الخانكة، حيث تبين أن الضحايا بنتين وولد ويبلغ عمرهم 12 عاما و 7 سنوات و5 سنوات.

وتمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مركز الخانكة حول الواقعة وسؤال زوج ووالد الضحايا.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز الخانكة يفيد بورود بلاغ من شخص بقيام زوجته بقتل أبنائها الثلاثة.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام ربة منزل بالتخلص من أبناءها الثلاثة بنتين وولد يبلغوا من العمر و7 سنوات، و5 سنوات، و 12 سنة خنقا لمرورها بحالة نفسية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثث الثلاثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

اقرأ أيضًا:

فاجعة أبوزعبل.. أم تتخلص من أولادها الثلاثة بالقليوبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية مباحث القليوبية النيابة العامة الطب الشرعي مديرية أمن القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية