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كان مع جده في الغيط.. مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة بالشرقية

03:48 م الجمعة 14 مارس 2025

جثة طفل - أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة مسرعة بعزبة الوقف التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة مسرعة بطريق "عزبة الوقف-بردين" بمركز الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، كان قد اصطحبه جده إلى الحقل الزراعي معه، وانشغل الجد بأعمال الحقل ووقتئذ اتجه الطفل إلى الطريق الذي يمر عليه سيارات، جاء ذلك بالتزامن مع مرور سيارة على الطريق دهسته ولاذ السائق بالفرار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

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الشرقية مصرع طفل عزبة الوقف
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