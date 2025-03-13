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كارثة الطريق الأوسطي.. أسماء مصابي انقلاب أتوبيس بترعة الإسماعيلية في الشرقية

03:50 م الخميس 13 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

حصل مصراوي على أسماء المصابين في حادث سقوط أتوبيس وردية لإحدى الشركات في مياه ترعة الإسماعيلية، أسفل نزلة طريق الأوسطي بمشتول السوق في محافظة الشرقية.

وأصيب في الحادث 12 مواطنا وهم: محمود رضا، أحمد محمد، علي إبراهيم، سراج الدين طلعت، محمود محمد السيد، سعيد أشرف، محمد مرسي السيد، أحمد السيد سعيد، أحمد محمد سكران، أحمد رفعت علي، هشام محمد حسن وكريم السيد الطوخي.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى إصابة 12 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات في مياه ترعة الإسماعيلية وجرى نقلهم للمستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة المواطنين الـ 12 في الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها.

وقامت الجهات المعنية بانتشال الأتوبيس من مياه الترعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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بالصور- إصابة 12 في سقوط أتوبيس تابع لإحدى الشركات بترعة الإسماعيلية

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