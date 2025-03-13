بالصور- إصابة 12 في سقوط أتوبيس تابع لإحدى الشركات بترعة الإسماعيلية

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 12 مواطنا اليوم الخميس، جراء سقوط أتوبيس تابع لإحدى الشركات في مياه ترعة الإسماعيلية أسفل نزلة طريق الأوسطي بالقرب من المنير بمشتول السوق بالشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يشير إلى إصابة 12 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات في مياه ترعة الإسماعيلية وجرى نقلهم للمستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة المواطنين الـ 12 في الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها.

من جانبها قامت الجهات المعنية بانتشال الأتوبيس من مياه الترعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.