تفحم سيارة بسبب الألعاب النارية.. ماذا حدث في منطقة الحرس الوطني ببنها؟- صور



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها في محافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعد اندلاع حريق في سيارة ملاكي بسبب إلقاء "صاروخ" ألعاب نارية، أثناء لهو عدد من الأطفال بالمنطقة، إذ تفحمت السيارة بالكامل ولم يستطع أهالي المنطقة من إنقاذ السيارة.

ووفقا لما ذكره شهود العيان، فإن الحريق اندلع في السيارة أثناء وقوفها بجوار منزل صاحبها، إذ قام أحد الصبية بإلقاء "صاروخ" ألعاب نارية عليها أثناء اللهو فأمسكت بها النيران التي أنهت عليها بالكامل.

وهرع الأهالي من منازلهم على صوت الحريق والنيران في محاولة لإطفاء الحريق، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وجرى غلق محابس الغاز خوفًا من امتداد الحريق للمنزل المجاور للسيارة المحترقة.

أسفرت النيران عن احتراق السيارة بالكامل، وبسؤال صاحبها أفاد أنه أثناء وجوده في منزله، سمع أصوات الأهالي يستغيثون وباستطلاع الأمر وجد النيران تمسك بسيارته وأسرع محاولا إطفاءها لكن دون جدوى.

وأضاف مالك السيارة في تصريحات لـ "مصراوي"، أن السبب هو الألعاب النارية التي يستخدمها الصبية في اللعب ليلًا قام أحدهم بإلقاء "صاروخ" على السيارة فأمسكت بها النيران.

وأشار إلى أنه قدم فيديو لجهات التحقيق يرصد قيام أحد الأشخاص بإلقاء صواريخ من شرفة منزل مجاور بمنطقة الحرس الوطني ببنها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من أحد أهالي منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها، يُدعى "أحمد"، بشكوى بتعرض سيارته للحرق حتى التفحم، وذلك بسبب قيام أحد جيرانه باللهو بصواريخ رمضان وإلقاء ألعاب نارية وصواريخ تسببت في اشتعال النيران في سيارته وتفحمها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد لأي مناطق مجاورة، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر، ولكنه تسبب في تفحم السيارة.

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