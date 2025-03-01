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بالصور- انقلاب تريلا واشتعال النيران بها على طريق بنها الحر بالقليوبية

11:11 ص السبت 01 مارس 2025
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    انقلاب تريلا واشتعال النيران بها على طريق بنها الحر (1)
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    انقلاب تريلا واشتعال النيران بها على طريق بنها الحر (3)
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    انقلاب تريلا واشتعال النيران بها على طريق بنها الحر (2)
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القليوبية- مصراوي:

اندلع حريق هائل في سيارة نقل تريلا على طريق شبرا بنها الحر، بنطاق مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وتوجهت عدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالظلط، واشتعال النار في مقدمتها والتهمتها بالكامل، هذا وتعمل الجهات المختصة على تحديد الخسائر الناجمة عن الحريق وإزاحة المركبة عن حرم الطريق فور الانتهاء من إخماد الحريق.

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حريق هائل انقلاب تريلا اشتعال النيران طريق بنها الحر محافظة القليوبية
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