بالصور- انقلاب تريلا واشتعال النيران بها على طريق بنها الحر بالقليوبية

القليوبية- مصراوي:

اندلع حريق هائل في سيارة نقل تريلا على طريق شبرا بنها الحر، بنطاق مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وتوجهت عدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالظلط، واشتعال النار في مقدمتها والتهمتها بالكامل، هذا وتعمل الجهات المختصة على تحديد الخسائر الناجمة عن الحريق وإزاحة المركبة عن حرم الطريق فور الانتهاء من إخماد الحريق.