لزيادة الاستثمارات.. غرفة الإسكندرية تستقبل وفدًا تجاريًا من السفارة الأمريكية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، وفدًا تجاريًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، ودعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية.

ضم الوفد الزائر كل من "سكوت يوزل"، الوزير المفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية، ورانيا ميخائيل، الخبيرة التجارية الدولية بالسفارة الأمريكية في مصر.

وتناول اللقاء عقد اجتماع مع ممثلي الوفد التجاري للسفارة الأمريكية لمناقشة سبل دعم المنتجات المصرية وتوسيع نطاق نفاذها إلى الأسواق الأمريكية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، خاصة في ضوء اتفاقية الكويز والإمكانات التنافسية للصناعة المصرية. كما جرى مناقشة آليات تذليل العقبات التجارية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للمصدرين المصريين لتعزيز قدراتهم التصديرية.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، مما يتطلب زيادة التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

من جانبه، قال الوزير المفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة "سكوت يوزل" إن مصر تُعد مناخًا جاذبًا للاستثمار، بفضل التطورات الاقتصادية التي تشهدها والسياسات النقدية المرنة التي تدعم استقرار السوق. كما لفت إلى التحسن الملحوظ في استقرار العملة المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات.

وأكد حرص السفارة الأمريكية على دعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من أشرف أبو إسماعيل، المهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، المهندس محمد فتح الله، محمود مرعي، بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.