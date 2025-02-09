بالصور.. وصول عجول إلى محطة تسمين الماشية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبلت أرض مشروع تسمين الماشية بمحافظة بورسعيد، عددا من الماشية والعجول، اليوم الأحد، في إطار جهود المحافظة بتوجيهات المحافظ اللواء محب حبشي، لزيادة أعداد الماشية والعجول لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، وضمن استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك.

وجرى تحديد أوزانهم من خلال ميزان العجول، كما تم الفرز والاختيار فيما بينها للتأكد من صلاحيتها للتداول في الأسواق، ويجرى استقبال عددًا من العجول الإضافية الأخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وإشراف عام المشروع الدكتورة فاتن صلاح، ومدير المحطة الدكتور امير غريب.