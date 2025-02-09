إعلان

بالصور.. وصول عجول إلى محطة تسمين الماشية في بورسعيد

01:42 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وصول عجول (1)
  • عرض 6 صورة
    وصول عجول (4)
  • عرض 6 صورة
    وصول عجول (2)
  • عرض 6 صورة
    وصول عجول (3)
  • عرض 6 صورة
    وصول عجول (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبلت أرض مشروع تسمين الماشية بمحافظة بورسعيد، عددا من الماشية والعجول، اليوم الأحد، في إطار جهود المحافظة بتوجيهات المحافظ اللواء محب حبشي، لزيادة أعداد الماشية والعجول لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، وضمن استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك.

وجرى تحديد أوزانهم من خلال ميزان العجول، كما تم الفرز والاختيار فيما بينها للتأكد من صلاحيتها للتداول في الأسواق، ويجرى استقبال عددًا من العجول الإضافية الأخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وإشراف عام المشروع الدكتورة فاتن صلاح، ومدير المحطة الدكتور امير غريب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وصول عجول محطة تسمين الماشية بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل