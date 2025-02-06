محافظ السويس يتفقد صيانة المعدات والسيارات ورفع كفاءتها بحي الأربعين

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، أعمال صيانة المعدات والسيارات بجراج حي الأربعين، لرفع كفاءتها وتطويرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة.

استمع محافظ السويس إلى شرح رئيس حي الأربعين عن أعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع الكفاءة لمعدات الحي وسيارات شفط مياه وبعض اللودارات وسيارات النقل وسيارات مكابس القمامة، وصناديق قمامة لتضاف لجهد الحملة الحملة الميكانيكية للحي التي تساهم في أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتجميل، في عدد من المناطق.

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على المعدات والسيارات والعمل على تدريب الأطقم الفنية بالأحياء على كيفية إصلاح وصيانة المعدات والحفاظ عليها، وذلك لدعم الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة التي تتماشى مع التنمية والتطوير في كل المجالات، والأعمال الخدمية للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لمحافظة السويس.