الكشف على 2300 مواطن في قافلة طبية مجانية بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية ميت معلا، بمركز ومدينة بلبيس والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أنه تم خلال هذه القافلة تفعيل التسجيل الالكتروني للحالات المترددة بالرقم القومي للمرة الأولى بمنظومة القوافل الطبية على مستوى الجمهورية.

أشار جميعة إلى أن القافلة اشتملت على 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث جرى تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2295 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وقدم «جميعة» الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.