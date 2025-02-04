نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الأقصر.. بالاسم ورقم الجلوس
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الأقصر- محمد محروس:
اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسمياً عقب انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح 76.51% ، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر و جمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة النجاح لنتيجة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 76.51 % ، و نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100% .
بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.
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