محافظ قنا يفتتح المعرض التسويقي الثاني "طريق للمستقبل" لدعم الشباب - صور

قنا_عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، المعرض التسويقي الثاني لمشروع "طريق للمستقبل" والذي تنفذه الجمعية النسائية بحجازة لتنمية المرأة الريفية، بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال"، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، وجهاز تنمية المشروعات.

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الشباب المستفيدين من المنح المالية والدورات التدريبية، وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك بحضور مجدي حسن، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وهدى العواري، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكدت هدى العواري، أن المشروع يسعى إلى دعم الشباب، مع التركيز على تمكين الفتيات، حيث بلغت نسبة مشاركتهن 70%، مقابل 30% للشباب، مما يعكس الاهتمام بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل.

وأضافت، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل المشغولات اليدوية، الفنية، الأغذية، منتجات الألبان، العسل الطبيعي، المخبوزات، الإكسسوارات، الكليم اليدوي، والمفروشات، ما يسهم في دعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية النسائية بحجازة لتنمية المرأة الريفية، بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال" والجهات الشريكة، في دعم الشباب والفتيات وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أشاد بمشاركة الفتيات بنسبة كبيرة في المشروع، مما يعكس الاهتمام بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، مشددًا على أهمية توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتشجيع الصناعات الحرفية والتراثية لما لها من دور في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.