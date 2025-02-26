زوجات قناصل 6 دول يزُرن حدائق المنتزه بالإسكندرية - صور

الإسكندرية- محمد البدري:

استضافت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، زوجات قناصل 6 دول بحوض البحر الأبيض المتوسط من "إيطاليا، اليونان، مالطا، ليبيا، فلسطين، ألبانيا" في زيارة لحدائق المنتزة التاريخية وتفقد أحدث مشاريع الدولة المصرية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة وبمناسبة اختيار مدينتي الإسكندرية في مصر وتيرانا في ألبانيا أول عاصمتين للثقافة والحوار من أجل المتوسط لعام 2025.

رافق الوفد الزائر الدكتورة أمل العرجاوى مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.

شهدت الزيارة جولة تعريفية بحدائق المنتزة الملكية وأهم معالمها التاريخية ومن أهمها محطة المركبات الملكية، القطار الملكي، كشك الشاي الملكي، فنار الإسكندرية، كوبري فنار الإسكندرية، المصايف الملكية، الساعة الشمسية، مبني الصوبة الملكية، فندق السلاملك، وكباين فؤاد، وأيضا استعراض أحدث المشاريع الحديثة بحدائق المنتزة.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوى مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية،

نفتخر بمدينة الإسكندرية المصريّة عاصمة للثقافة والحوار في عام 2025، التي أقرتها الدول الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة، صاحبة المركز التاريخي للثقافة والحضارة التي تربط أوروبا بكل من أفريقيا والشرق الأوسط ورغبنا أن نحتفل بهذا بزيارة هامة لزوجات قناصل دول حوض البحر المتوسط لحدائق المنتزة.

وأشارت إلى أهمية مدينة الإسكندرية باعتبارها متعددة الثقافات ومحتضنة للإبداع الفكري والثقافي في تعميق الحوار بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الجاليات الأجنبية والعربية على أرضها، مضيفة أن المدينة الساحلية تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة تنجح باستمرار في جذب أنظار السياحة العربية والأجنبية.