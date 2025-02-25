"راكب جايبهم في شوال".. ضبط سلاح وذخيرة داخل قطار بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، أحد الركاب وبحوزته جوال بداخله سلاح وذخيرة داخل قطار في قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من السكة الحديد يفيد بتحرير محضر ضد شخص تم ضبطهم داخل القطار وبحوزته سلاح وذخيرة في محطة قطار مدينة قنا.

وبعد الفحص تبين ضبط شخص يُدعى م، من قرية الحجيرات، وكان قادمًا من محافظة أسوان وخلال تفتيشه تم ضبط جوال بحوزته كان بداخله بندقيتين آليتين و140 طلقة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.