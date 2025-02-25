فاجعة السادات.. ننشر صور 4 شباب لقوا مصرعهم بسبب تسرب الغاز في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن بين العمال المغتربين بمدينة السادات في محافظة المنوفية، عقب وفاة 4 من زملائهم لقوا حتفهم إثر تسرب للغاز في شقة سكنية بالمنطقة الرابعة بالمدينة، ونقلت جثامينهم إلى مستشفى السادات العام.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع كلاً من "البدري.ر.ك" 30 عامًا، من محافظة المنيا، و"علاء.إ.م.ك" 30 عامًا من محافظة سوهاج، و"محمد.ص.م" 28 من الأقصر، و"أيمن.ا.ع.ح" 52 عامًا من محافظة سوهاج، اختناقًا جراء تسرب للغاز في شقة سكنية كانوا داخلها.

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