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"4 شباب راحوا في غمضة عين".. مصرع 4 عمال اختناقًا داخل شقة في المنوفية

11:50 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقي 4 عمال مصرعهم صباح اليوم الثلاثاء، داخل شقة سكنية في المنطقة الرابعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، إثر اختناقهم جراء تسرب للغاز.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع كلاً من "البدري.ر.ك" 30 عامًا، من محافظة المنيا، و"علاء.إ.م.ك" 30 عامًا من محافظة سوهاج، و"محمد.ص.م" 28 من الأقصر، و"أيمن.ا.ع.ح" 52 عامًا من محافظة سوهاج، اختناقًا جراء تسرب للغاز في شقة سكنية كانوا داخلها.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع عمال حالات اختناق المنوفية
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