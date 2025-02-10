مصرع زوجين اختناقًا بسبب مدفأة في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي زوجان مصرعهما اختناقًا جراء إشعال موقد نار تقليدي أثناء نومهما في قرية غزالة عبدون بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت قوة من الشرطة إلى الموقع، وتبين وفاة محمود أ.م (63 عامًا) وزوجته فرحة أ.خ (55 عامًا) بسبب نقص الأكسجين في غرفة نومهما نتيجة إشعال مدفأة "شالية بلدي" طوال الليل.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

يُذكر أن مركز فاقوس شهد حادثًا مماثلًا في وقت سابق، حيث لقي زوجان مصرعهما اختناقًا بسبب مدفأة كهربائية أثناء نومهما داخل مزرعتهما.