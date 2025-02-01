"بحبك أوي يا تيم".. آخر ما كتب زوج الميكب أرتست نورا بلال قبل إنهاء حياته

الغربيةـ مروة شاهين:

"بحبك أوي يا تيم"، كانت تلك الكلمات هي الرسالة الأخيرة التي نشرها الشاب محمد طارق زوج الميكب أرتست نورا بلال، قبل وفاته بساعات قليلة.

وتوفي الشاب محمد طارق إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعبير عن حبه الشديد لإبنه.

وعبر الشاب في رسالته الأخيرة عن حبه لنجله "تيم" عن طريق نشر مقطع فيديو وكتب فوقه "بحبك أوي يا تيم"، وقام بالانتحار بعدها بساعات قليلة بسبب خلافات مع زوجته الميكب أرتست نورا بلال.

كانت منطقة نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم السبت، شهدت سقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزله، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي المحلة العام .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، بسقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزلها .

انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف الي محل البلاغ وتبين وفاة شاب يدعى "محمد طارق " 39 عام، إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزلها بشارع نادي الشرطة.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحويل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا وانتداب خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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