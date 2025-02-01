رمى نفسه من السادس.. مفاجأة في وفاة محمد طارق زوج الميكب أرتست نورا بلال



الغربيةـ مروة شاهين:

أكد مصدر مسؤول أن التحقيقات في حادث مصرع زوج الميك أب أرتست نورا بلال، إثر سقوطه من الطابق السادس في منزله بشارع نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبرى اليوم السبت، أثبتت أنه لا يوجد شبه جنائية في الواقعة.

ولقي الشاب محمد طارق، زوج الميكب أرتست نورا بلال، مصرعه في حادث مأساوي وقع مساء اليوم، بعد سقوطه من بلكونة منزله بالطابق السادس في مدينة المحلة الكبرى.

وفارق الحياة على الفور إثر السقوط، تاركًا خلفه حالة من الصدمة والحزن بين أسرته وأصدقائه، الذين وصفوه بحسن الخلق والطيب المعشر.

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة حزن وتعاطف كبيرة بين المتابعين والمقربين من زوجته نورا بلال، تفاعل الجمهور معها بدعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد، مع تمنياتهم لها بالصبر والسلوان في هذه الأوقات العصيبة.

وبحسب ما ذكر في التحقيقات مع أسرته، تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار وإنهاء حياته، بقيامه بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بسبب وجود خلافات مع زوجته ومروره بحالة نفسية سيئة، وأن والده كان متواجد لإنهاء تلك الأزمة ولكنه فوجئ بقيام ابنه بالقفز من شرفة المنزل، وحاولوا إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت منطقة نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم السبت، شهدت سقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزله، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي المحلة العام .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، بسقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزلها .

انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف الي محل البلاغ وتبين وفاة شاب يدعى محمد طارق، 39 عاما، إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزلها بشارع نادي الشرطة.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحويل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا وانتداب خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.