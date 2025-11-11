إعلان

انتهاء الجولة الأولى.. بدء فرز الأصوات بـ 558 لجنة فرعية في الإسكندرية- فيديو وصور

كتب : مصراوي

09:41 م 11/11/2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأت 558 لجنة فرعية في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، فرز أصوات الناخبين عقب انتهاء الجولة الأولى لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى.

ورصد "مصراوي" في بث مباشر أعمال فرز الأصوات في لجنة مدرسة اللواء محمد أحمد مرزوق الابتدائية بدائرة محرم بك وسط الإسكندرية، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة العامة حيث يجري إجراء حصر عددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية هي: الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية لضمان انتظام التصويت والفرز.

فرز أصوات الناخبين لجان انتخابات الاسكندرية انتخابات مجلس النواب 2025

