المنيا-جمال محمد:



انتظمت لجان انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا، خلال اليوم الثاني من فتح باب التصويت، وشهدت قرى المرشحين توافد ملحوظ من الناخبين منذ الساعة الأولى.



ومن المتوقع، أن تشهد اللجان الانتخابية بالمنيا إقبال كبير خلال اليوم الثاني خاصة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، في محاولة حشد كل من مؤيدي المرشحين لذويهم .



يذكر أن محافظة المنيا، جرى تقسيمها إلى 6 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 153 مرشحًا، بينهم 9 سيدات فقط، و21 حزبيًا و132 مستقلًا للمنافسة على 16 مقعدًا بالنظام الفردي.



كما أعلنت المحافظة عن تجهيز 481 مقرًا انتخابيًا يضم 621 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين 831 ألف ناخب على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.