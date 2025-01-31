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لا حل للقضية إلا بإعلان دولة فلسطين.. وزير الأوقاف: الشعب المصري يرفض كل مخططات تهجير الفلسطينيين

04:38 م الجمعة 31 يناير 2025

الدكتور أسامة الأزهري

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن الشعب المصري بكافة طوائفه يرفض رفضا قاطعا كل مخططات تهجير الإخوة الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وذلك بالمركز الثقافي بمشاركة 40 متسابقًا من 33 دولة، "نوجه رسالة دعم وتأييد وتضامن مع أخوتنا من الشعب المصري الذين اصطفوا أمام معبر رفح لتوجيه رسالة إلى العالم برفض شعب مصر العظيم تهجير الإخوة الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما عبر عنه رأس الدولة المصرية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي".

ودعا وزير الأوقاف الإخوة الفلسطينيين بالثبات والتمسك بالبقاء على الأرض الفلسطينية، مشددا على أنه لا حل للقضية إلا بإعلان الدولة الفلسطينية وفقا للحدود التي كانت عليها وأعلنتها الدولة المصرية في موقفها المُعلن للعالم كله من القضية الفلسطينية.

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