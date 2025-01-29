سفر 167 سوريًا إلى بلادهم عبر ميناء نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و971 شاحنة و161 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2790 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، حركة الواردات تضمنت 3000 طن بضائع، و542 شاحنة و142 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و429 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express ، ومغادرة السفينتين دليلة والحرية، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين دليلة وبوسيدون إكسبريس، ومغادرة السفينتين سينا وAlcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و184 شاحنة، خلال وصول وسفر لسفن "عمان، آور، آيلة"، كما شهد مغادرة 167 مواطنًا سوريًا على متن العبارة كوين نفرتيتي، ليبلغ إجمالي عدد السوريين المغادرين 967 سوريًا منذ بدء رحلات عودة السوريين لبلادهم.