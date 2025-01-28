مصرع سيدة وإصابة طفليها وشقيقها في حريق توكتوك أعلى الإقليمي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي

لقيت سيدة مصرعها وأصيب طفلاها وشقيقها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم تسبب في اشتعال النيران بتوكتوك يستقلونه على طريق الإقليمي في محافظة المنوفية.

أوضح مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن المتوفاة تدعى "رباب.م.ا" (31 عامًا)، بينما أصيب شقيقها "وليد" بحروق في الوجه والظهر، وتعرض الطفلان للإصابة، ونُقلا إلى مستشفى سرس الليان المركزي. وتم نقل المصاب "وليد" إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وتستعد أسرة المتوفاة لإنهاء إجراءات التصريح بالدفن، تمهيدًا لتشييع جثمانها.