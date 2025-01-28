لاقتحام منزل وسرقته.. تجديد حبس 9 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الفيوم الابتدائية تجديد حبس 9 متهمين، بينهم طبيب مسالك بولية ومهندس كهرباء، في قضية انتحال صفة ضباط شرطة واقتحام منزل مسن بمنطقة كيمان فارس في الفيوم. جاءت الواقعة على خلفية خلاف أسري بسبب رفض أسرة المسن زواج ابنته من ميكانيكي.

شمل القرار حبس كل من سليمة س. س، محمد ح. س، أحمد م. ع، عادل أ. ع، وليد ت. ص، أيمن ه. ج، سيد ع. ع، ومحمود ح. ع، مع إصدار أوامر من نيابة بندر الفيوم بضبط وإحضار ثلاثة متهمين آخرين، إضافة إلى التحفظ على مبلغ 77 ألف جنيه ومشغولات ذهبية تم ضبطها بحوزتهم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، حول تشكيل عصابي مكوّن من 13 شخصًا، بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم. وأوضحت التحريات أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط وأفراد شرطة الكهرباء، مستخدمين خمس سيارات، منها ميكروباص وسيارات ملاكي وربع نقل، وقاموا باقتحام منزل المجني عليه والاستيلاء على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية.

كشفت التحريات أن الجريمة نُفذت بتخطيط من نجلة شقيق المجني عليه، التي أقامت علاقة عاطفية مع الميكانيكي المتقدم للزواج منها، بهدف الانتقام من أسرتها بعد رفض طلب زواجهما. وأرشدت المتهمة العصابة على تفاصيل المنزل ومكان الأموال والمقتنيات.

أمام العقيد أحمد الهاين، مفتش مباحث المنطقة المركزية، اعترف المتهمون بالتخطيط للجريمة وتنفيذها بهدف "تأديب" المسن. وأقروا بأنهم زعموا أنهم من ضباط شرطة الكهرباء وقاموا بمعاينة المنزل قبل تنفيذ الجريمة بيومين. وأكدت التحقيقات أنهم استخدموا أسلحة نارية، بينها ثلاث طبنجات وبندقية خرطوش، أثناء عملية السرقة.

ضم التشكيل العصابي طبيب مسالك بولية، ومهندس كهرباء، ومهندس زراعي، وجزارًا، وسيدة مطلقة، وثلاثة سائقين. وتواصل النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين واستكمال إجراءات ضبط باقي أفراد العصابة.