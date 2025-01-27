وكيل تعليم الأقصر: الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح



الأقصر - محمد محروس:

قال الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لاعتمادها وإعلانها.

وتفقد جارح مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، برفقة جمال عبده، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، الذي أوضح أن المعلمين يقومون بأعمال التصحيح بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

كما تفقد "جارح" تدريب "التعليم من أجل الغد" الذي تنفذه إدارة التدريب برئاسة سحر عبد الحارس، وفق توجيهات الوزارة، ويستهدف مجموعة من موجهي المواد الدراسية، والمنعقد بمكتبة مصر العامة ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.