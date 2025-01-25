السر في السجائر المهربة.. كشف غموض مقتل شاب على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض مقتل شاب عثر على جثته داخل سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي.

كان مركز شرطة وادي النطرون، تلقى إخطارا بالعثور على جثة داخل سيارة ملاكى متوقفة على جانب الطريق الصحراوي، عند الكيلو 125 إتجاه القاهرة بنطاق مركز وادى النطرون.

بالانتقال والفحص تبين توقف السيارة رقم ج س ج 1962 ملاكى وبداخلها جثمان أحمد.ا.ق، 24 عاما، مقيم نجع جنيش التابع للقرية البيضاء بمركز وادى النطرون والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا.

بمناظرة الجثمان تبين إصابته بطلق ناري فى بالرأس وأخر بالصدر، كما تبين وجود آثار أعيرة نارية بالزجاج الأمامى للسيارة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة.

توصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه و3 من شركائه وأربعة أشخاص آخرين مقيمون بمطروح على مبلغ مالي متبقي من ثمن كمية سجائر مهربة كان اشتراها من الطرف الثانى، وأثناء تواجدهم بمكان الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها مصطفى.أ.ال، 27 عاما، عاطل ومقيم مطروح بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحيازته مما أدى إلى وفاة المجنى عليه، ولاذ باقى المتهمين بالفرار من مكان الواقعة تاركين السيارة وبداخلها جثة المجنى عليه.

جرى ضبط 7 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحدوث الواقعة، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث وهى 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة عيار 9 مللي، و 4 سيارات ملاكى ملك المتهمين.