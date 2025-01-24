تركته عاريًا على الرصيف.. ضبط سيدة بتهمة التعدي على رضيع بالإسكندرية.. والتضامن تتدخل (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية سيدة بعد تداول فيديو استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه على أحد الأرصفة بمنطقة المنتزه، ومعها طفل رضيع كان عاريا تماما؛ وسط شكوك حول اختطافه.

ووفقًا لما ظهر في الفيديو الذي سجلته مواطنة ونشرته على صفحات التواصل الاجتماعي، كانت السيدة مفترشة الأرض وأمامها طفل رضيع عارٍ تمامًا ملقى على وجهه بجوار السور الخارجي لحدائق المنتزه، رغم برودة الطقس؛ بينما اتهمت صاحبة الفيديو السيدة بإيذاء الطفل وإطفاء سجائر في جسده.

وتسببت الواقعة في حالة من الاستياء بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتدخل لحماية الأطفال بلا مأوى من أي تعد أو انتهاك بحقهم.

وتحركت قوات الأمن من قسم شرطة المنتزه ثان، مصحوبة بوحدة من التضامن الاجتماعي، إلى مكان تصوير الفيديو، حيث تم ضبط السيدة في ذات الموقع.

وتتولى وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه ثان التحريات في الواقعة، حيث يتم التحقق من طبيعة العلاقة بين السيدة والرضيع، وما إذا كانت والدة الطفل أم لا.

وأفاد مصدر أمني بأنه بعد فحص الفيديو جرى ضبط السيدة ونقلها إلى قسم الشرطة؛ فيما يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للطفل وإيداعه بدار رعاية؛ وجار بيان صلة نسب الطفل للسيدة من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي أنه يجرى التنسيق لنقل الطفل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين ورود تحريات المباحث للتثبت من أهلية الطفل ونسبه للسيدة من عدمه.

وأكد أن مديرية التضامن الاجتماعي تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطفل وإيداعه في مكان آمن، مشددة على متابعة حالة السيدة وتقديم الدعم النفسي والطبي اللازم لها حال التأكد من عدم اتزانها نفسيًا.



