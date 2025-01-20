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غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبي بجرجا بسبب مخالفات جسيمة - صور

10:10 ص الإثنين 20 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة
  • عرض 5 صورة
    غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبي بجرجا
  • عرض 5 صورة
    غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبي بجرجا
  • عرض 5 صورة
    غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبي بجرجا
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبي شهير للنساء والتوليد بجرجا، وذلك بعد صدور قرارات الغلق الخاصة بتلك المنشآت والتي تضمنت عدد من المخالفات الجسيمة، من شأنها التأثير على صحة المواطنين متلقي الخدمة.

وثمن "دويدار" مجهودات فريق التفتيش بإدارة العلاج الحر؛ للحفاظ على صحة المواطنين، موضحًا أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين طالما يلتزم بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن إعادة تشغيل المنشآت المشار إليها مرهون بإزالة المخالفات التي تم أغلقت بسببها، والإلتزام بالضوابط والاشتراطات.

وأشار "دويدار" إلى أنه بنهاية العام الماضي تم غلق 68 منشأة طبية خاصة مخالفة بجرجا، لافتًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين وحصولهم على الخدمة الطبية الآمنة.

الدكتور عمرو دويدار حملات صحية تشميع مستشفيين مركز طبي سوهاج
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