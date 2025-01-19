الإسماعيلية تستعد للتألق.. اجتماع تنسيقي لإطلاق النسخة الـ26 من مهرجان الأفلام التسجيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في نسخته السادسة والعشرين، المقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، وممثلو إدارات المرور، السياحة، والثقافة، إلى جانب عدد من مديري العموم والشركاء المعنيين بتنظيم الحدث.

تناول الاجتماع مناقشة خطة توسيع نطاق عروض الأفلام لتشمل مواقع جديدة، مثل فايد والقنطرة غرب، إلى جانب المواقع الأساسية كـ قصر ثقافة الإسماعيلية، مكتبة مصر العامة، وسينما دنيا. وتضم الفعاليات ورشًا فنية وندوات ثقافية، بالإضافة إلى تكريم شخصيات بارزة ومعرض صور يوثق أهم لقطات الأفلام التي أُنتجت في الإسماعيلية.

أكد المحافظ خلال الاجتماع أن المهرجان يعكس مكانة الإسماعيلية كعاصمة للثقافة والفنون، مشيرًا إلى أن المحافظة تستعد لاستقبال وفود سياحية من مختلف المحافظات لتعزيز السياحة الثقافية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تجربة مميزة للزوار.

يُعد مهرجان الإسماعيلية من أقدم وأعرق المهرجانات المتخصصة في العالم العربي، حيث انطلق لأول مرة عام 1991، ويشهد مشاركة نخبة من صُنّاع الأفلام والفنانين من مصر ومختلف دول العالم، مما يعزز مكانته كمنصة للإبداع السينمائي والفني.

هذا الحدث الثقافي الكبير يُمثل نافذة هامة لنشر رسائل فنية وإنسانية، ويؤكد على الدور المحوري للإسماعيلية في إثراء المشهد الثقافي العربي والدولي.