أهالي "سنهوت" يشيعون جثمان الضحية الرابعة لـ"حادث الإقليمي" في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شيّع المئات من أهالي قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جثمان الشاب أحمد عبد الظاهر النعناعي، إلى مثواه الأخير، والذي راح ضحية حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسوزوكي على الطريق الإقليمي بالقرب من قرية حفنة، منذ اسبوعين.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بمصرع 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم وقع أمام قرية حفنة، جرى نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس والسعديين وتقديم الخدمة الطبية لهم.

وفي وقت لاحق وبعد مرور عدة أيام على الحادث لحق أحد المصابين بالـ3 مواطنين الذين راحوا ضحية الحادث، لترتفع الحصيلة إلى 4 وفيات و11 مصابًا جراء حادث الطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية.

وقال أحد أهالي قرية سنهوت، إن الضحية هو الوحيد لأخوته البنات، وكان عائلهم بعد وفاة والدهم، كما أنه يعول أسرته الصغيرة، مؤكدًا أن الشاب كان يتمتع بحسن السيرة والأخلاق الكريمة.





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