مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم مروع بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي 3 مواطنين مصرعهم، بينما أصيب 12 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي على الطريق الإقليمي أمام قرية حفنة في محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين والجثث إلى المستشفيات القريبة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أمام قرية حفنة التابعة لمركز شرطة بلبيس على الطريق الإقليمي، حيث أفاد البلاغ بوجود مصابين ومتوفين.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب 12 آخرون. وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفيات السعديين وبلبيس.

أفادت مديرية الصحة في الشرقية أنه تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل 3 جثامين إلى مستشفى السعديين، كما تم نقل 3 مصابين إلى نفس المستشفى، بينما جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير حركة المرور.