علاج 38 مريضًا على نفقة الدولة والكشف على 2458 مواطنًا بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد :

قالت الدكتورة مروة محمود منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق 4 قوافل طبية خلال الفترة من 1 حتى 8 يناير الجاري بمدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 2458 مواطنا بالعيادات المختلفة التي تم عقدها بمدخل أبو جعدة، رأس مسلة، قرية ابو صويرة بمدينة رأس سدر، والمركز الحضري بمدينة أبو زنيمة، وبحي توشكي ووادى الطور بمدينة طور سيناء.

وأضافت منسق القوافل العلاجية في تصريح اليوم، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 546 مريض بعيادة الباطنة، و 422 طفل بعيادة الأطفال، و 482 بعيادة العظام، و 425 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 353 بعيادة الجلدية والتناسلية، و 183 بعيادة الأسنان، إضافة إلى الكشف على 47 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، وتحويل 38 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال إجراءات العلاج والكشف على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء تحاليل لعدد 327 مواطن بمعمل الدم، و 200 مواطن بمعمل الطفيليات، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لفحص ذوى الأمراض المزمنة لـ 257 مواطن، مشيرة إلى أن فرق التوعية والتواصل المجتمعي قامت بتقديم خدمات التثقيف الصحي لعدد 706 مواطن حول التوعية ضد الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، وكذلك التعريف بالخدمات الصحية المقدمة من خلال القوافل الطبية ومن خلال المنشآت الصحية التابعة للمديرية بالمحافظة

وأكدت استمرار مديرية الصحة والسكان في تقديم خدمات القوافل الطبية خلال شهر فبراير 2025 بمدينة نويبع يومي 1 و2، و بقرية العصلة بمدينة دهب ووادي الشرفا بشرم الشيخ يومي 3 و4 ، وحي الرويسات بشرم الشيخ يومي 5 و6 ، و بقرية الجبيل ووادي الطور بطور سيناء يومي 7 و8 ، وبالأسباعية وسعال بسانت كاترين يومي 9 و10، وبوادي الطرفة بسانت كاترين يومي 11 و12 ، وبوادي فيران بابو رديس يومي 13 و 14، و بوادي مكتب ووادي غراقد بابورديس يومي 15 و16.

ولفتت إلى أن مبادرة "حياة كريمة " تهدف إلى وصول الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجاً بالمحافظة، من خلال خطة مديرية الصحة والسكان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة.