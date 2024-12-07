بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد تطوير استاد المنصورة

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الدقهلية - رامي محمود:

طلب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تقرير من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالحالة الإنشائية لاستاد المنصورة الرياضي، للبدء في إجراءات المرحلة الثانية لتطوير المدرجات والمقصورة الرئيسية مع عرض أفضل الطرق لرفع كفاءتها بما يليق بأبناء الدقهلية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، اليوم أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة والتراك كمرحلة أولى من التطوير.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ خطوط الصرف بمحيط الملعب التي يهدف إنشائها إلى صرف المياه أولا بأول ومنع تجميعها حول الملعب وأرضه.

وأكد أنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير، وأنه لابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة، مضيفا: "أننا نسعى ليحصل الملعب على الإعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل، والعمل على إعادة الفريق الأول لنادي المنصورة للدوري الممتاز".

وثمن محافظ الدقهلية دور كلية الهندسة بجامعة المنصورة وثقته الكاملة في كوادرها العلمية والأكاديمية والاستشارية وإشرافها على المشروع والمشاركة والتعاون مع المحافظة في مشروعات عديدة متنوعة.

رافق محافظ الدقهلية خلال تفقده الأعمال الجارية بملعب استاد المنصورة، الدكتور محمود عبد الهادي مدير عام المنشآت الرياضية بالدقهلية والمشرف على المشروع ،والدكتور محمود الشهاوي، والدكتور إسماعيل زاهر، والدكتور ابراهيم محمد والدكتورة إسراء سمير من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة استشاري المشروع.