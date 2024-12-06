مصرع امرأة في انفجار أسطوانة غاز بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا مصرعها، الخميس، جراء انفجار أسطوانة غاز في منزلها بقرية الخبي التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ إخطارًا بوصول السيدة "هدى. ف. ع. ا"، مصابةً بحروق بالغة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قلين المركزي، إثر انفجار أسطوانة غاز في منزلها.

تم تحويل المصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام نظرًا لخطورة حالتها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها.

جرى إيداع جثة المتوفاة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.