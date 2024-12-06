لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع امرأة في انفجار أسطوانة غاز بكفر الشيخ

01:48 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

مستشفى قلين المركزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا مصرعها، الخميس، جراء انفجار أسطوانة غاز في منزلها بقرية الخبي التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ إخطارًا بوصول السيدة "هدى. ف. ع. ا"، مصابةً بحروق بالغة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قلين المركزي، إثر انفجار أسطوانة غاز في منزلها.

تم تحويل المصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام نظرًا لخطورة حالتها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها.

جرى إيداع جثة المتوفاة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستشفى قلين المركزي انفجار أسطوانة غاز انفجار أسطوانة غاز بكفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة 27% فأكثر.. رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي
الخارجية: التطورات في سوريا مقلقة ومتلاحقة وتداعياتها خطيرة
عاجل - مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر